Een tot voor kort ondenkbare lijsttrekker bij SGP Amsterdam: een jonge vrouw

Vreemde eend

Ons doel is een zetel, maar we blijven realistisch Paula Schot

In een stad van seks, drugs en een vrijgevochten moraal oogt de SGP als een vreemde eend in de bijt. Ook andere christelijke partijen krijgen weinig voet aan de grond in Amsterdam - in de 45-koppige gemeenteraad bemant het CDA één zetel, de ChristenUnie telt er geen. Toch heeft Schot hoop op een succesje in maart. 'Bij landelijke verkiezingen groeit het aantal SGP-stemmen uit Amsterdam. Die nieuwe kiezers vonden het jammer dat ze niet plaatselijk op de SGP kunnen stemmen.' Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalde de partij 687 stemmen in de hoofdstad; de ChristenUnie bijna het tienvoudige.



In recente jaren is de SGP zichtbaarder geworden voor de seculiere buitenwacht, vooral dankzij mediaoptredens van partijleider Van der Staaij. Bij die toenadering van een nieuw publiek past de gooi naar de Amsterdamse gemeenteraad. 'We hebben een heel eigen geluid', zegt Schot. 'Juist in zo'n stad heeft onze partij wat te bieden.' Winkeliers, Joodse kiezers, groene types, de kerkelijke gemeenschap - het is een gemêleerde groep kiezers waar de SGP op mikt in Amsterdam. Slaagt de partij erin zich te profileren in een toch al overkokende verkiezingsstrijd? 'Ons doel is een zetel, maar we blijven realistisch', aldus Schot. 'Wat nu niet lukt, lukt over vier jaar wel.'