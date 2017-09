Een referendum over privacy dient zich aan; moeten we dat wel willen?

Is een referendum wel zo'n goed idee?

Als de wet zo gecompliceerd is en het doel niet is om die tegen te houden waarom dan toch een referendum? Tijn de Vos: 'We willen vooral een signaal afgeven. De wet maakt massasurveillance mogelijk door het ongericht afluisteren toe te staan en we vinden dat de wet niet goed besproken is.'



De 'bulkinterceptie' op de kabel is het meest controversiële onderdeel uit de wet. Maar opmerkelijk is dat de voorwaarden niet anders zijn dan hoe het eerder met satellietcommunicatie ging. Ook nu is voor elke keer dat de diensten ongericht data willen onderscheppen toestemming nodig. Zij moeten beargumenteren waarom het aftappen van bepaalde communicatie noodzakelijk is. Zoals de MIVD jarenlang via afluisterstations in Eibergen en Burum Taliban in Afghanistan en piraten in Somalië afluisterde door radioverkeer en satellietcommunicatie te onderscheppen. Volgens Tijn de Vos is de toestemmingsprocedure echter een wassen neus. 'In andere landen hebben we gezien dat ze die altijd krijgen.'



Maar de Nederlandse toezichthouder zegt ook weleens nee. In rapporten van toezichthouder CTIVD is te lezen dat verzoeken tot tappen of het zoeken naar bepaalde woorden in communicatie ook weleens zijn afgewezen. Bijvoorbeeld als een zoekopdracht te ruim geformuleerd was. Zo wilde de MIVD in onderschepte data eens zoeken op een bedrijfsnaam (zeg 'Shell'), maar de CTIVD vond dat niet specifiek genoeg.



De Vos heeft niet de illusie dat het referendum, dat niet bindend is, de invoering van de wet zal tegenhouden. Dat kan ook niet. De vraag is überhaupt wat er met een 'nee' zal gebeuren. Het is aan de regering om daar naar eigen inzicht invulling aan te geven. Maar zoals ook bij het Oekraïnereferendum bleek, zal dat vooral een symbolische exercitie zijn. De Vos: 'Ik hoop vooral dat het referendum invloed heeft op onderdelen van de wet.' Voor Hans de Zwart van Bits of Freedom is het een kans 'om te laten zien dat privacy een belangrijk onderwerp is'. Maar dwing hem te kiezen welke wet hij liever heeft - de oude Wiv of de nieuwe met de mogelijkheid om internetverkeer af te tappen - dan kiest hij na lang aarzelen voor de nieuwe wet. 'Het toezicht is verbeterd en de wet is een stuk helderder dan de vorige, maar dat sleepnet moet eruit.'