Een hoogwatergeul dreigt het Gelderse Varik te omringen met water

'Wij willen niet in een badkuip wonen.' Zo simpel is het, zegt Ernest Cartigny, bewoner van de Achterstraat in Varik. Want dat is wat er dreigt te gebeuren als de plannen voor een omstreden hoogwatergeul in de Waal doorgaan. Dan wordt Varik bij hoog water geen dorp aan, maar in de rivier.



Varik is een mooi oud dorp aan de Waal met een Dikke Toren (de overblijfselen van een middeleeuwse kerk), de eau-de-viestokerij van Lubberhuizen & Raaff, een oude korenmolen en een café aan het water.