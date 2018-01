Een aardbeving in een gebied waar de gaswinning is stilgelegd - hoe kan dat?

Hoe komt het dat er toch nog aardbevingen plaatsvinden in een gebied waar de gaskraan is dichtgedraaid?

'Het is niet zo dat als je vandaag de gaswinning stopt, de aardbevingen morgen zijn afgelopen. Die kunnen nog geruime tijd doorgaan. We hebben voorbeelden van andere gasvelden waar vijf tot tien jaar nadat de productie was gestopt nog bevingen optraden.



'In 2013 vonden de meeste bevingen plaats in Groningen. Er zijn toen dertig bevingen met een magnitude groter dan 1.5 gemeten. In 2017 waren dat er achttien. Er is dus sprake van een afname in het aantal en de zwaarte van de bevingen.



'Over de laatste paar jaar hebben we gezien dat minder gaswinning tot minder bevingen lijkt te leiden. Toch kunnen dit soort zware bevingen nog optreden. Ik weet niet hoe dat in het Groninger veld gaat. Dat het nog jaren kan na-ijlen, is goed mogelijk.'