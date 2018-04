Edith Schippers gaat Haags college smeden,'we kennen haar als kordate vrouw'

Dat heeft Richard de Mos dinsdagmiddag bekend gemaakt. 'Mevrouw Schippers kennen we als een kordate vrouw. De verwachting is dat zij goed leiding kan geven aan het proces, dat ze de zaken snel oppakt en dat we er zodoende snel uit kunnen zijn.'



Voormalig vicepremier Hans Wiegel ging de week voor Pasen aan de slag als verkenner in het Haagse stadhuis. Hij koerste aan op een college met de partijen die nu inderdaad verder met elkaar gaan onderhandelen. Volgens De Mos heeft de 'unieke stijl' van Wiegel ertoe geleid dat de vier partijen dichter bij elkaar zijn komen te staan.



Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de kabinetten Rutte I en II, was vorig jaar verkenner en informateur voor de vorming van een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Die poging mislukte uiteindelijk. De benoeming van Schippers als formateur in de gemeente Den Haag krijgt steun van de vier onderhandelende partijen, aldus De Mos.



Groep de Mos werd in maart de grootste partij in Den Haag, met 8 zetels. De VVD heeft 7 zetels, D66 en GroenLinks hebben beide 5 zetels.