Echtscheidingen leiden soms tot zo veel spanning dat er twee uitvaarten worden georganiseerd

Twee ceremonies

Ritueel begeleider Josephine Aerts heeft een half jaar geleden in zo'n situatie een 'schaduwuitvaart' geregeld voor de kinderen en vrouw uit het eerste huwelijk van een overledene. Zij waren niet uitgenodigd voor de crematie van de man. De moeder van twee jongere kinderen kreeg nul op het rekest toen ze vroeg haar twee jonge kinderen te mogen begeleiden bij de uitvaartdienst. Via via hoorde ze dat het een besloten bijeenkomst zou zijn. Met een eigen ceremonie, zonder kist, op een andere begraafplaats en op hetzelfde moment als de officiële uitvaart, konden de kinderen toch afscheid nemen van hun vader.



Uitvaartondernemer Monica van den Broek uit Veldhoven maakt ook mee dat twee ceremonies voor één overledene de uitkomst is van een conflict rond het afscheid. 'Het is naar om te zien wat volwassenen elkaar soms aan doen', zegt ze. Het is meestal de nieuwe partner die de ex er niet bij wil hebben. Van den Broek zoekt eerst naar mogelijkheden om de ex er zo bij te betrekken dat de nieuwe partner er geen last van heeft. Als dat niet lukt, doet ze de ex-partner de suggestie met behulp van een ritueel begeleider een eigen ceremonie met de kinderen te organiseren. 'Ook al is de relatie voorbij, dan kan er ook bij een ex zelf behoefte zijn om samen met de kinderen afscheid te nemen, want er zijn goede tijden geweest.'