Duiveluitdrijving, seksueel misbruik en mogelijk moord: hoe een evangelische 'zorghoeve' in Meerkerk ontspoorde

Adoptievader

Uit een eerdere veroordeling blijkt dat Van E. vaker jonge vrouwen met een hulpvraag inpalmde en afzonderde. Het ging dan om vrouwen die in hun jeugd waren misbruikt of mishandeld of die kampten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Aaldert, die door hen als een spiritueel leider of zelfs adoptievader werd beschouwd, benadrukte bij hen steeds de 'genezende werking van aanrakingen'. Hij werkte volgens de rechter stap voor stap van aanrakingen die 'vrij onschuldig en troostend' waren naar 'aanrakingen met een ontuchtig karakter'.



Hij probeerde zich deels tegen beschuldigingen van machtsmisbruik in te dekken door cliënten en oud-cliënten ook in te zetten als 'ervaringsdeskundige' hulpverlener. Op die manier probeerde hij de indruk te wekken dat geen sprake was van een behandelrelatie tussen de vrouwen en hem. De rechtbank ging in 2016 niet in deze lezing mee. Weliswaar werd verkrachting destijds niet bewezen geacht, omdat de seksuele handelingen niet hadden plaatsgehad in een 'dreigende sfeer', maar er was volgens de rechter wel sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Van E. kreeg twee jaar cel.



Ook bij Thirza was er een behandelrelatie die tot afhankelijkheid leidde, oordeelt de rechtbank. Haar nabestaanden zijn blij dat er nu een veroordeling ligt, maar teleurgesteld over de duur van de celstraf. 'Thirza is drie jaar lang 24 uur per dag in zijn macht geweest', zegt het familielid. 'Dan voelt het onrechtvaardig dat hij na een jaar weer buiten staat.'