Drukke start dna-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen: 'Nicky's ouders moeten eindelijk rust krijgen'

Hun 11-jarige dorpsgenoot werd in augustus 1998 dood aangetroffen op de Brunssummerheide, waar jeugdwerk Heibloem een zomerkamp hield voor 37 kinderen. De politie heeft ondanks diverse onderzoeken nooit kunnen achterhalen wat er met hem is gebeurd. Zelfs de precieze doodsoorzaak van het jongetje is onbekend, evenals de vraag of hij wel of niet seksueel is misbruikt.



'Ik kan me het niet voorstellen, maar het moet verschrikkelijk zijn voor de familie om zo lang in onzekerheid te leven', zegt Hennie Korten (46). 'Dit is een unieke kans om eindelijk een oplossing te vinden.'



Om 10 uur zaterdagmorgen is het grootste dna-verwantschapsonderzoek van start gegaan dat ooit in Nederland is gehouden. In totaal zijn 21.500 mannen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar opgeroepen aan het onderzoek mee te doen. De meesten wonen in Landgraaf, Heerlen en Brunssum, in een straal van 5 kilometer rond de plaats waar Nicky's lichaam in 1998 werd gevonden.