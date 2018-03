Drie verdachten liquidatie broer kroongetuige Mocro-maffia opgepakt

'Wie zoiets doet heeft geen hart in zijn flikker' Zo'n vijftig mannen verzamelen zich zaterdagmiddag om 12 uur op de middencirkel van een Utrechts voetbalveld om Redouan 'Red' B. te herdenken - de man die donderdag in Amsterdam werd doodgeschoten als vergelding voor de getuigenis van zijn criminele broertje Nabil. Lees de reportage (+).

De broer van Nabil B., Redouan B., werd afgelopen donderdag geliquideerd in Amsterdam-Noord. De politie pakte de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man, vrijdagavond op in Hilversum. De andere twee werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden.



Nabil B. is kroongetuige in de zaak tegen de zogeheten Mocro-maffia. Hij heeft inmiddels verschillende verklaringen afgelegd in deze zaak.



De politie had op de plek van de liquidatie dna-sporen gevonden. Vrijdagavond bleek dat deze sporen een match vormden met een dna-profiel uit de databank van de politie.