Drie procent erbij door de staking van vandaag? De sceptische leraar rekent er nog niet op

Elektriciteitsrekening

Negen van de tien leraren in het basisonderwijs staken vandaag voor een hoger salaris. © Marcel van den Bergh / de Volkskrant Nederlandse scholen ontvangen op basis van het aantal leerlingen een zak met geld uit Den Haag. Die mogen ze naar eigen inzicht besteden

Dit was geen incident. Geld dat beschikbaar kwam voor conciërges en klassenassistenten kwam ook niet op de juiste plek terecht, becijferde wiskundedocent Frans van Haandel onlangs. Adviesbureau Berenschot concludeerde in mei dat scholen zich vaak genoodzaakt voelen om geld bedoeld voor personeel te gebruiken om de elektriciteitsrekening te voldoen.



Dat mag ook gewoon. Nederlandse scholen ontvangen op basis van het aantal leerlingen een zak met geld uit Den Haag. Die mogen ze naar eigen inzicht besteden. Daardoor hebben ze veel vrijheid. Ze mogen zelf bepalen of ze kleine klasjes in een lelijk gebouw willen lesgeven of grote klassen in een mooi gebouw.



Nadelen zijn er ook. Het is moeilijker geworden om het onderwijsveld vanuit Den Haag aan te sturen. Een staatssecretaris kan dus wel roepen dat hij geld vrijmaakt voor conciërges, maar het is uiteindelijk aan de schoolbesturen of ze dat geld daar ook aan besteden. Geldt dat ook voor het bedrag dat de leraren nu bij elkaar protesteren?



Waar het die 270 miljoen betreft voor de salarissen, lijkt het een uitgemaakte zaak. 'Het is uitgesloten dat scholen hiermee lekke daken repareren', zegt woordvoerder Thijs den Otter van de AOb stellig. 'Dit geld is echt bestemd voor de arbeidsvoorwaarden en het salaris is de eerste halte.'



'Iedere euro die we uit het vuur slepen, gaat naar de leraren', zegt woordvoerder Ad Veen van de organisatie van schoolbesturen in het basisonderwijs. 'Dat gaan we vastleggen in de cao en die is bindend voor de hele sector.'