Drie jaar na de ramp blijven Russische media verwarring zaaien over de MH17

Stil protest Vijftien nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 hebben zondagochtend bij de Russische ambassade in Den Haag in stilte gedemonstreerd. Ze protesteerden tegen 'de tegenwerking van Rusland bij het onderzoek'. De demonstranten lieten een boodschap bij de ambassade achter. Daarin roepen ze Rusland op de internationale afspraken na te komen en volledig mee te werken aan het onderzoek. In het plantsoen bij de ambassade plaatsten de demonstranten een bankje met het opschrift: 'Wachtend op verantwoordelijkheid en volledige duidelijkheid. Ter herinnering aan de slachtoffers van Malaysia Airlines vlucht MH17.' Een deel van de tekst is in het Russisch. Vandaag om 14 uur wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister-president Mark Rutte het MH17-monument - een 'herinneringsbos' met 298 bomen - geopend in Vijfhuizen bij Schiphol.

De artikelen in Soversjenno Sekretno, een blad dat berucht is om zijn sensatieverhalen, komen erop neer dat de Boeing-777 in opdracht van Kiev is neergeschoten door een Oekraïens gevechtstoestel. Dat staat haaks op de bevindingen van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het internationale onderzoeksteam JIT, die beide tot de conclusie kwamen dat het toestel is neergehaald met een BUK-raket die vanuit Rusland werd geleverd.



Het Russische bedrijf Almaz-Antej, de fabrikant van de BUK-raketten, bevestigt dat het toestel niet door een gevechtstoestel is neergehaald, maar met een BUK-raket, al zou dat zijn gebeurd vanuit gebied dat in handen was van de Oekraïners. Toch blijft Soversjenno Sekretno vasthouden aan de theorie dat een gevechtsvliegtuig de Boeing heeft neergeschoten.



Het Russische ministerie van Defensie beweerde aanvankelijk aan de hand van radarbeelden dat MH17 door een Oekraïens gevechtsvliegtuig was neergehaald, maar slikte die beschuldiging later in nadat Almaz-Antej voor de 'Oekraïense BUK'-variant had gekozen. De Russische staatstelevisie liet zelfs een satellietfoto zien van het moment waarop het Oekraïense gevechtsvliegtuig de Boeing onder vuur nam, maar dat bleek een nepfoto: als de verhoudingen klopten, zou het Maleisische vliegtuig ruim een kilometer lang moeten zijn geweest.