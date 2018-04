Drentse wolf krijgt 'pakket aan maatregelen' als warm welkom

'Operationeel Draaiboek Wolf'

Het gastbezoek was een jaar ­later aanleiding voor provincies, BIJ12/Faunafonds en het ­ministerie van Economische ­Zaken om het 'Operationeel Draaiboek Wolf' (61 pagina's) op te stellen. Doel: 'Het geven van heldere en eenduidige voorlichting als er een wolf is in Nederland.'



Na 'Fase 1' ('Er bevindt zich (af en toe) een zwervende wolf in ­Nederland.') lijkt het dier klaar voor de volgende stap: vestiging. Roedels zijn nog niet gesignaleerd, maar: 'Het is duidelijk dat de wolf terug is in Drenthe', ­aldus gedeputeerde Henk Jumelet.



Naar aanleiding van de recente reeks Drentse bijtincidenten organiseerde Dagblad van het Noorden vorige week een ingelast 'Spoeddebat' in Balloo - in de plaatselijke schaapskooi nota bene. 'De wolf is er gewoon', zei Jumelet toen. 'Er staat geen bordje bij de grens dat hij er niet in mag.'