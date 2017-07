Drentse gemeenten strijden om miljoenen voor een nieuwe ijsbaan

Ook geografisch is Hoogeveen volgens hem de logische keus: Assen concurreert met ijsbanen in Groningen en Heerenveen. 'Assen heeft een ijsbaan gehad. Met de nadruk op 'gehad', want ze konden het niet bolwerken. Waarom zou dat met zo'n megaplan wel lukken?'



In Assen droomt men van een ijswereld met een ijshal, een skihal en een ijsklimhal - een initiatief van bedrijven. Alleen een ijsbaan kan volgens de betrokkenen nooit uit. In de woorden van beoogd uitbater Nicky Broos: 'Het bij elkaar brengen van activiteiten is van eminent belang voor exploitatie-optimalisatie.' Broos runt in het zuiden al enkele wintersportparken.



De provincie floot beide initiatieven in maart terug: de financiële onderbouwing deugde nog niet. Wie als eerste een sluitend plan indiende, zou de subsidie krijgen. Dat was Hoogeveen, waar de gemeenteraad binnen een dag over de brug kwam. Anders dan in Assen staat de gemeente garant.

