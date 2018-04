Dreigend vertrek van Unilever woog zwaar bij formatie blijkt uit openbaar gemaakte memo's

Formatieonderhandelingen

De documenten, die tijdens de formatieonderhandelingen op tafel lagen, noemen vijf multinationals bij naam: Unilever, Shell, ASML, Philips en AkzoNobel. In een document, dat specifiek over Unilever gaat, staat dat de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken 'graag afscheid nemen van de dividendbelasting'. Dit is een ambtelijk advies aan toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën ter voorbereiding van een ontmoeting tussen Wiebes en Unilever-topman Paul Polman in juni. Wiebes was als fiscaal expert van de VVD op dat moment ook actief betrokken bij de formatie-onderhandelingen.



In een ander document, opgesteld op verzoek van de VVD, zetten de ambtenaren onder andere op een rij hoeveel werkgelegenheid de vijf genoemde multinationals voor Nederland creëren. In Kamerdebatten gaven de coalitiepartijen al aan dat de angst dat grote bedrijven Nederland de rug zouden toekeren de belangrijkste reden waren voor het afschaffen van de dividendbelasting, die jaarlijks circa 1,4 miljard euro aan belastingopbrengst oplevert. Maar tijdens die debatten noemden de coalitiepartijen Unilever (de voormalige werkgever van premier Rutte) niet bij naam.



De oppositie drong direct na de kabinetsformatie al aan op openbaarmaking van alle documenten die ten grondslag lagen aan het besluit de dividendbelasting in 2020 af te schaffen. Dit omdat deze belastingmaatregel in geen enkel verkiezingsprogramma stond en daarom tot grote verrassing van de oppositie in het regeerakkoord belandde. De maatregel werd al snel het felst bekritiseerde onderdeel van het regeerakkoord, omdat vooral buitenlandse aandeelhouders van het verdwijnen van de dividendbelasting profiteren. Nederlandse beleggers kunnen de belasting namelijk met hun inkomsten- of vennootschapsbelasting verrekenen.