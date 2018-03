Dossier: hoe onder- en bovenwereld met elkaar versmelten

Corin en zijn buurtgenoten bepalen zelf wat ze doen (+)

Met criminele activiteiten cultiveren Corin en zijn buurtgenoten in Tilburg een eigen levensstijl. Een strikte afbakening tussen onderwereld en bovenwereld is er niet. 'Bij ons in de buurt was het gewoon: daar is nog een zoldertje, de mensen die er wonen hebben geen geld. Ik kwam daar, ik zei: buurvrouw, tweeduizend in de maand. Nou, die mensen blij en ik had ook mijn geld. Onder elkaar een regeling in een volksbuurtje. Ik zie daar het kwaad niet van in.'