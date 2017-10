Doorbraak: nieuwe kabinet staat experiment toe met wietteelt door de overheid

Dit staat volgens RTL Nieuws in het conceptregeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat akkoord wordt naar verwachting dinsdag gepresenteerd. Ingewijden hebben het bericht bevestigd tegenover het persbureau ANP.



Het plan betekent een doorbraak in de decennia slepende discussie over het Nederlandse gedoogbeleid van softdrugs. In Uruguay is de handel in wiet inmiddels gelegaliseerd, net zoals in sommige Amerikaanse staten. In Europa zijn drugs verboden. Nederland is een uitzondering met het gedoogbeleid dat de teelt van wiet verbiedt maar de verkoop in coffeeshops toelaat. De levering aan de coffeeshops is ook illegaal en levert criminelen die de wiet telen en leveren dus veel geld op.



Volgens RTL zal één overheidsorganisatie een vergunning krijgen om de wiet te telen. De verantwoordelijke minister moet het plan verder uitwerken.