Door verkeerd te lopen beland je in het echte landschap en echte leven

Een dagje flink doorlopen. Van Nijeberkoop naar Olterterp, door voormalig hoogveengebied. Tegenwoordig een afwisselend landschap met bosjes, vennen, heide, een stukje langs de Tjonger, een stukje langs een oude turfvaart. Lichte regenbuien, dan weer zon, regenboogweer. Het is altijd minder erg dan voorspeld.



Samen met Koos Dijksterhuis, die al bijna tien jaar een natuurdagboek schrijft in Trouw. Dan steek je wel wat op. Vroeger was Koos vooral geïnteresseerd in vogels, inmiddels weet hij ook het nodige over plantjes en over paddestoelen, die we vandaag volop aantreffen.