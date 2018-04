Door dierenliefde verbonden, samen tegen de provincie

Joke Bijl van Staatsbosbeheer zegt de emoties van de tegenstanders te begrijpen, maar zegt dat dit nu eenmaal is hoe de natuur werkt. 'Een gebied bepaalt zelf de ecologische draagkracht, wie het slimst omgaat met voedsel overleeft.' Met het woord honger worden volgens haar onterecht menselijke gevoelens geprojecteerd op dieren. 'Ze eten zich tonnetje rond en in de winter maken ze daar aanspraak op', zegt Bijl. 'Dit wordt vertaald als honger lijden, maar het is een natuurlijk proces. Op het moment dat toch lijden dreigt, schieten wij ze af.'



Deze beheervorm is jaren geleden voor gekozen en in de rechtbank meermalen overeind gebleven, zegt een woordvoerder van de verantwoordelijke gedeputeerde in provincie Flevoland. 'Het zijn wilde dieren, en daarom is er geen zorgplicht', zegt hij. 'Dit is het beleid en dat blijft het. Aan het einde van deze maand komt er een advies van commissie Van Geel en dan gaan we op een democratische manier kijken of het beheer anders moet.'



De woorden uit het provinciehuis dienen volgens de tegenstanders alleen om de 'gigantische beerput' af te dekken van dit mislukte en uit de hand gelopen experiment. In aanloop naar de demonstratie dreigden dierenvrienden zelf het omheinde gebied in te trekken om dieren eruit te halen, waarna de gemeente betonblokken plaatste.