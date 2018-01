Donderdag minder of geen streekbussen en regionale treinen door staking voor lagere werkdruk

Loonverhoging

© ANP We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog FNV-onderhandelaar Paula Verhoef

Naast het verlagen van de werkdruk eisen de vakbonden een loonverhoging van 3,5 procent in 2018. De streekvervoerders Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS, die samen optrekken in de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), zouden echter niet verder willen gaan dan een verhoging van het salaris met 2 procent. Dat is een buitensporig groot verschil, vinden FNV en CNV. Ook wil de VWOW volgens de vakbonden niets concreets afspreken over het verminderen van de werkdruk.



Meerdere cao-gesprekken brachten de streekvervoerders en hun ontevreden personeel de afgelopen maanden niet dicht genoeg bij elkaar. FNV en CNV stelden de vervoerders een ultimatum dat vanmiddag om 12 uur zou aflopen. De werkgevers reageerden daar vanochtend op met een 'brief zonder inhoudelijke reactie', zegt FNV. De bonden roepen het regionale bus- en treinpersoneel daarom op om donderdag 24 uur lang het werk neer te leggen. FNV-onderhandelaar Paula Verhoef: 'We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog.'