Dode schietpartij in Amsterdams buurthuis was 17-jarige stagiair, buurt wil actie tegen toenemende criminaliteit

Uitgebrande auto

De politie begon vrijdagavond meteen met een uitgebreid rechercheonderzoek, dat uiteindelijk tot zaterdagochtend in de vroege uurtjes duurde. Sporen zijn veilig gesteld, ook zijn de eerste getuigen gehoord. De politie zegt wel aanwijzingen te hebben gevonden, maar wil daar nog niets over zeggen. Er is nog niemand gearresteerd.



Kort na de schietpartij werd in de Burgemeester Fockstraat in Nieuw-West een uitgebrande auto gevonden. Een politiewoordvoerder sluit niet uit dat die auto mogelijk is gebruikt door de schutters. Dat wordt nog onderzocht.



De Oostelijke Eilanden in Amsterdam, waar de Kleine Wittenburgerstraat in ligt, zijn de laatste tijd vaker het toneel van gewelddadigheden. Afgelopen november nog werd een 19-jarige scholier op straat doodgeschoten. Ruzie om een scooter zou daarvoor de aanleiding zijn geweest. Onduidelijk is of de schietpartij van vrijdag daarmee verband houdt.