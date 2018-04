Dode bij schietpartij in Schijndel

Over de toedracht en de aanleiding van de schietpartij tast de politie nog in het duister. Ooggetuigen zeggen minstens drie knallen te hebben gehoord. Op foto's die via sociale media zijn verspreid is te zien hoe het lichaam van een slachtoffer naast het geopende portier van een auto ligt in de Aagje Dekenstraat. Kinderen die in de buurt speelden zouden hebben gezien hoe de man werd getroffen.



Na de schietpartij waren politie en ambulances snel ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter ingezet, maar het slachtoffer overleed voor hij naar een ziekenhuis kon worden gevlogen.



De politie Oost-Brabant zegt dat het sporenonderzoek enkele uren in beslag gaat nemen en roept getuigen op zich te melden. 'We willen geen enkel detail over het hoofd zien', zo meldt de politie via Twitter.