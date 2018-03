Dit wordt het weer met Pasen: wisselvallig, misschien zelfs wat natte sneeuw

Waarschijnlijk wordt het 's middags wel overwegend droog. In het zuidoosten is de meeste kans op zon, maar heel vriendelijk wordt het weerbeeld niet. Het wordt maximaal 5 tot 7 graden in het uiterste noorden, bij een matige noordoostenwind, maar in de rest van het land stijgt het kwik naar 8 tot 12 graden, waar de wind uit het zuidwesten waait.



Zondag, op Eerste Paasdag, is het waarschijnlijk druilerig. De meeste kans op wat zon is weggelegd voor de kustprovincies, maar pas later op de dag. Het wordt 5 graden in de kop van Noord-Holland tot 9 graden in Limburg. Het is daarmee aan de koude kant voor de eerste dag van april. De wind waait matig, meestal kracht 3, uit het westen tot noordwesten.



Op Tweede Paasdag is het eerst droog en schijnt de zon soms, maar later is het grijs en gaat het flink regenen. Het wordt maximaal 6 tot 9 graden, bij een matige zuidoostenwind.



Na Pasen maakt de temperatuur een sprong omhoog, dinsdag en woensdag is het rond 15 graden in de middag. Daar houdt het lentegevoel wel op, want de kans op regen blijft groot en de zon schijnt niet vaak.