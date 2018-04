Dit is Salim, gemarteld in Syrië door Al Nusra. Nu wil hij geld zien, van Qatar, via Nederland

'We werden in een kamer gezet. Samen met vier andere gevangenen. Ik vroeg: waar zijn we? Welke partij doet dit? Het Vrije Syrische Leger, of anderen? Niemand zei iets. Drie uur lang klopten we op de gesloten deur. We willen met jullie leider spreken, zei ik. Maar er gebeurde niks. Geleidelijk begon het me te dagen: we waren echt ontvoerd', zegt Salim (54).



'Na drie dagen hoorde ik islamitische gebeden, toen wist ik dat we gevangen waren genomen door een islamitische groepering.