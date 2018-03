Discussie rond sleepnetwet komt maar niet op gang: het zal wel, lijkt de kiezer te denken

Tegen

Ruben 'Raspoetin' Marsman

48.106 euro



Marsman, eigenaar van de bv Raspoetin, haalde in 2016 het nieuws met zijn bedrukte wc-rollen tegen het Oekraïneverdrag. Dit keer verspreidt hij 440 duizend '3D-flyers' in alle provinciale hoofdsteden (de flyers zien er in de praktijk toch vooral 2D uit). De verzameldrang van de overheid slaat door, vindt Marsman. 'In de jaren negentig was het omstreden als een winkel een camera had. Kijk hoever we inmiddels zijn.' Hij pleit voor meer personeel voor de diensten in plaats van meer bevoegdheden.