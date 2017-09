Dilemma's van boeren komen op geloofwaardige manier voorbij

Een uitstapje naar Veenwouden, alweer twee weken geleden. Achter het cultureel centrum in het weiland. Sommige dingen laten zich niet plannen, de voorstelling Koning van het Grasland wacht niet tot ik een keer toevallig in de buurt ben. Het is om te beginnen een geweldige zomeravond. Er wordt gespeeld in een tent, het is locatietheater, van toneelgroep Jan Vos. De tent is half open, sterker, de spelers staan een deel van de avond buiten in het gras, vooral het gruttopersonage Rosa.