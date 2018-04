Dikke mensen niet welkom in erewacht Dodenherdenking: 'Dat leidt af'

Geen discriminatie

Wij willen dat de mensen die daar staan niet de verkeerde aandacht trekken. Ik snap niet wat daar mis mee is Secretaris Wendy Broer

De erewacht gaat gekleed in blauwe overalls. Als die te strak aanspannen rond de buik, trekt dat volgens Broer negatieve aandacht. 'En dat leidt weer af van de herdenking, waarvoor wij daar staan.' Zelf ziet de secretaris naar eigen zeggen ook af van een plekje in de erewacht vanwege haar postuur.



De kwestie is vorig jaar besproken in de algemene ledenvergadering van de vereniging. 'Wij zagen dat een aantal mensen een maatje meer begon te krijgen. We hebben toen met z'n allen besloten dat we mensen die uit hun uniform groeien niet meer inzetten bij de erewacht.' De meerderheid van de leden heeft met die maatregel ingestemd, volgens secretaris Broer.



Zelf vindt het bestuur van de vereniging dat er geen sprake is van discriminatie. 'Wij hebben allerlei verschillende taken binnen de vereniging', aldus secretaris Broer. 'De erewacht is een ereplekje. Wij willen dat de mensen die daar staan niet de verkeerde aandacht trekken. Ik snap niet wat daar mis mee is.'