Deze Amsterdamse scooterhandelaar moest honderden van zijn eigen scooters kopen vanwege nieuwe milieunormen

Later dit jaar dreigt voor de scooterrijder in Amsterdam 'verbanning' naar de rijbaan, inclusief helmplicht. Het is een kwestie van tijd of veel andere grote gemeenten gaan die aanpak navolgen. Om het sentiment te illustreren: in Amsterdam neemt in maart een heuse Anti-Scooterpartij aan de gemeenteraadsverkiezingen deel.



'De scooter zit in het verdomhoekje', concludeert Maurice van Oosten van de in Rotterdam gevestigde Stichting Scooterbelang.