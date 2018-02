Denk moest een partij worden voor alle Nederlanders, maar is dat gelukt?

Vrolijke gezichten onder blauwe mutsen in Schiedam, een vuist in de lucht in Alkmaar, mint-blauwe ballonnen in Arnhem, witte windjacks in Rotterdam. Deze week trapte Denk in veertien gemeenten zijn lokale campagne af. De kandidaten trokken de marktpleinen op en de winkelcentra in. Overal klonk de strijdkreet: 'Wat doen we op 21 maart? Wij stemmen Denk!' Via de lijsten van Denk claimen de kleinkinderen van Marokkaanse en Turkse gastarbeiders hun plek in de lokale politiek.



Drie jaar na de oprichting van hun 'beweging', zetten Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk een volgende stap in de verbreding van hun partij. Denk moest een partij worden voor 'alle Nederlanders', zo schreven zij in 2015 in hun manifest, ongeacht 'of je ouders in Amsterdam zijn geboren of Agadir'. In de Kamer streden ze de afgelopen jaren - met wisselend succes - tegen het imago van 'moslimpartij' en 'Turkenpartij'.