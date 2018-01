Den Haag wil juist méér toeristen en zet een flink tandje bij in de citymarketing

En dus moet er meer te beleven zijn in de stad. Zo zou wethouder Klein graag willen dat ook het Vredespaleis toegankelijk wordt voor publiek - nu kunnen bezoekers slechts mondjesmaat een rondleiding krijgen. Een kans biedt ook de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van de Haagse binnenstad naar Wassenaar. In de oude ambassade aan het Lange Voorhout wordt mogelijk het Eschermuseum gevestigd. Dat zit nu nog enkele deuren verderop in een paleisje dat ooit van koningin-moeder Emma is geweest.



'Als Escher inderdaad naar de ambassade verhuist, willen wij in het paleis graag een museum inrichten met onze grote collectie Delfts Blauw', zegt Anne de Haij van het Haags Gemeentemuseum. 'Daar is zeker een groot publiek voor te vinden. Maar er zijn ook plannen voor een koninklijk museum in het paleis, in samenwerking met Paleis Het Loo in Apeldoorn.'