Defensie was nalatig in eigen onderzoek naar misstanden: 'niet onafhankelijk' en 'nauwelijks doorgevraagd'

In de kazerne in Schaarsbergen wordt commando in opleiding Allan stelselmatig slachtoffer van vernedering, aanranding, mishandeling en bedreiging. En hij is niet de enige. Allan en twee andere soldaten vertellen hun verhaal aan de Volkskrant. 'Ik schaam me hier zo voor.'



Ronald Vreeburg werd misbruikt door vijf soldaten tijdens zijn militaire opleiding. Hij stopte het weg 'in een hokje' in zijn hoofd. De uitnodiging voor een reünie bracht alles weer boven. Ook na 33 jaar is er woede, verdriet en schaamte. Het enige dat nog ontbreekt is gerechtigheid. Dit is zijn verhaal.



De misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen zijn veel omvangrijker dan tot nu toe bekend was. Een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie uit 2015, dat in handen is van de Volkskrant, schetst een vernietigend beeld van de cultuur op de kazerne.



Deze brigadegeneraal trekt het boetekleed aan vanwege de verhalen over misbruik bij Defensie. Hij had gewild dat hij het leed had kunnen voorkomen waaraan jonge soldaten op zijn kazerne zijn blootgesteld. Brigadegeneraal Ron Smits trekt het boetekleed aan. 'Er is niet op signalen gereageerd.'