Defensie erkent seksueel misbruik bij militair Ronald Vreeburg op Militaire School

Opgelucht

Oud-militair Vreeburg is opgelucht dat eindelijk wordt erkend wat hem is aangedaan. 'Al had ik wel verwacht dat de commissie de vijf daders had kunnen aanwijzen, zeker omdat er zoveel omstanders waren.' Dat er geen straffen volgen vindt hij teleurstellend. 'En dat sommigen zich niets kunnen herinneren, zie ik als een manier om hier mee weg te komen.'



Vreeburg vertelde eerder in de Volkskrant dat hij in 1982 op de Koninklijke Militaire School in Weert door vijf soldaten ten overstaan van groepsgenoten werd vastgebonden op zijn bed en seksueel werd misbruikt. Nadat hij melding deed bij de pelotonsleiding werd hij naar eigen zeggen weggestuurd en werd de zaak in de doofpot gestopt. Zijn belagers bleven onbestraft. Toen hij zich 2015 opnieuw meldde bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, kreeg hij te horen dat alles was verjaard.



Veel militairen bleken achteraf al jaren op de hoogte te zijn van het misbruik. Een collega die destijds met Vreeburg op school zat, schreef hem: 'Ik denk dat alle pelotonsleden kennis droegen van de zaak.' Dezelfde man schreef dat zijn 'maag zich omdraaide' nu hij eraan terugdacht.