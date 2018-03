De strijd om de waterstand is nodig voor het gaande houden en uitbreiden van levend, nog groeiend hoogveen

Het is een venig weertje - koud en nat - als ik met Herman Stevens een stukje de Engbertdijksvenen in loop. Gisteren zag Stevens hier nog vier adders, toen de zon voor het eerst dit jaar warm genoeg was, dat gaat vandaag niet lukken. Maar Stevens, actief lid van de plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Veldbiologie, wil iets anders laten zien. In dit Natura 2000-gebied is aan de hand wat er in wel meer kleinere natuurgebieden aan de hand is: er zijn obstakels.