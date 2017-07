De Staat wordt voor de rechter gesleept om ruzie over kantoormeubilair

Rijkswaterstaat gunde een opdracht voor dit nieuwe meubilair begin juli aan twee bedrijven die niet beschikken over de belangrijkste keurmerken voor duurzaam hout. Dit terwijl het officieel beleid van de rijksoverheid is om alleen opdrachten te gunnen aan meubelfabrikanten die aan de hoogste milieueisen voldoen.



Kantoormeubelmaker Drentea, die bij de aanbesteding achter het net viste, voelt zich misleid. Drentea beschikt wel over de PEFC- en FSC-certificaten en gebruikt duurzaam hout dat duurder is dan niet-duurzaam hout. Daarom steekt het dat de meubelopdracht nu gaat naar twee fabrikanten die mogelijk geen duurzaam hout gebruiken en daarom een goedkopere offerte konden uitbrengen. Drentea spant een kort geding aan omdat het wil weten waarom bedrijven die de eisen van de overheid eerbiedigden de aanbesteding verloren, en daarmee tussen de 80 en 200 miljoen euro mislopen. 'Wij hebben die keurmerken op advies van de overheid gehaald', zegt directeur Bert Top. 'Gecertificeerd hout was hún idee. En nu geven ze zo'n grote opdracht aan twee bedrijven die daar juist niet mee werken. Ik wil weten waarom die beslissing is genomen, maar kreeg van de overheid tot driemaal toe geen antwoord op die vraag. Via dit kort geding wil ik duidelijkheid krijgen.'

Deze keurmerken kosten ons jaarlijks duizenden euro's, maar goed, de overheid vroeg erom, dus wij haalden ze Janwillem Kam, directeur Vepa