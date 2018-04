De roep van de geelgors

Zonder lichtpunt wil ik niet weg uit het Nationaal Landschap Winterswijk. Dus nog even naar landgoed Sieverdink, een postzegel agrarisch cultuurlandschap uit het boekje. Het eerste wat ik zie en hoor, op het erf, is een bonte vliegenvanger, een vaste broedvogel hier.



Over een verharde weg, langs een boomgaard met nog jonge hoogstamfruitbomen, dan bosjes, poelen, riet, hagen, houtwallen, bomensingels, sleedoorns in bloei, akker, grasland, paardenlandje, lindes, populieren, eiken, elzen, de roep van de fazant - nou ja, kortom, hier klopt het wel. Ha, leuk, een oranjetipje in de berm, het eerste van dit jaar, en hommels, daar moet ik me ook eens in verdiepen.