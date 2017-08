De Pluim: Nederlander, omarm uw polderaccent wanneer u Engels spreekt

Waaruit blijkt dat?

'Een klassiek voorbeeld is het woord beamer. Nederlanders gaan er vanuit dat het een Engels woord is, terwijl het in het Engels een projector is. Een beamer is een BMW. Ik woon al een tijd in Nederland en moet bij de kassa weleens gniffelen als de kassière in het Engels vraagt: 'would you like to pin?', in plaats van: 'would you like to pay by card?' En nu ik een baby van drie maanden heb, moet ik ook lachen om het woord box. Ik denk dat mijn ouders het heel raar vinden als ik zeg dat ik mijn baby even in de box stop, in plaats van in de 'playpen'.'



U zei in NRC dat de wijze waarop Frans Timmermans Engels spreekt niet haalbaar is voor alle Nederlanders. Moeten we niet gewoon beter ons best doen?

'Waarom zou iedereen Engels willen spreken zoals Frans Timmermans? Ik kan me heus wel voorstellen dat mensen het mooi vinden, maar het perfecte 'native' accent bestaat niet. Er zijn honderden native accenten, dus hoe kies je het juiste? Mensen komen vaak uit bij Received Pronunciation, het Engels van de hogere klasse. Waarom zou iemand uit Eindhoven of Groningen willen klinken als iemand uit een bepaalde sociale klasse uit een specifiek gedeelte van Zuid-Engeland? Wat is er mis met een beetje Nederlands klinken, als je ook Nederlands bent? Als ik Nederlands spreek hoor je ook een Engels accent; dat is nou eenmaal deel van mijn identiteit.'