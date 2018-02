De Muur van Mussert wordt toch nog een rijksmonument

De muur, die midden op een camping in Lunteren staat, is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland en vormde de inzet van een lange strijd tussen historici, verzetsstrijders en nabestaanden. De een wilde hem vernietigen uit angst voor de komst van neonazi's, de ander vond dat het honderd meter lange bouwwerk juist bewaard moest blijven: als 'fout erfgoed' of als 'historisch symbool'.



Dat laatste is nu gelukt. 'De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uitmaakt van onze geschiedenis', aldus de minister. 'We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren. Het is een overblijfsel van een tijdperk waarmee aan volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden.'