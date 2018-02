De man, de mythe en nu ook de beklaagde - wat is het ware gezicht van Holleeder?

Ook wil hij niet ingaan op vragen over de 'Allesweter'. Deze persoon komt geregeld terug in zijn verklaringen, als een soort criminele wijze die Holleeder zou hebben geïnformeerd en geadviseerd. 'Het klinkt alsof het een soort priester was', reageert de rechter. 'Nee, hij was geen priester', is alles wat Holleeder kwijt wil. 'En het was ook niet Mink Kok.' Zo vertelde de 'Allesweter' aan Holleeder dat beroepscriminelen Sam Klepper (geliquideerd in 2000) en John Mieremet (geliquideerd in 2005) in de jaren negentig een aanslag op Cor van Hout beraamden en dat het verstandig zou zijn als Holleeder eens een broodje met ze ging eten in de PC Hooftstraat.



'Waar praat je dan over?', wil de rechter weten.