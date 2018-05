De lente barst los, maar pas wel op voor de zon

Wat is zonkracht eigenlijk?

Zonkracht is een schaal die aangeeft hoeveel ultraviolette straling de aarde bereikt. In Nederland varieert die doorgaans van 1 tot 8, waarbij een hoger getal is gekoppeld aan een steeds intensere uv-straling. Volgens het KNMI staat het nationaal record voor zonkracht op 9. Even ten noorden van de evenaar wordt de zonkracht deze week echter gemakkelijk 12 of hoger, voorspelt de Tropospheric Emission Monitoring Internet Service van het KNMI en ESA. En dat is weer niets vergeleken bij de hoogst gemeten zonkracht ooit: die was 43, in Bolivia, rapporteerden wetenschappers in 2014 in vakblad Frontiers in Environmental Science. Onder experts bestaan echter twijfels over de juistheid van deze extreme meting.