De krant van vandaag en het nieuws van morgen

Morgen in de krant

Plusteken achter een artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €3,50/week. Rapper Boef © ANP

Buschauffeur voelt stress, maar volgens de computer gaat alles prima

Donderdag wordt er gestaakt in het streekvervoer, een gevolg van mislukte cao-onderhandelingen tussen de bonden en de streekvervoerders. De vakbonden eisen lagere werkdruk en loonsverhoging. We bezochten de buschauffeurs in hun pauzeverblijf. 'We moeten een signaal afgeven dat het zo niet langer kan'.



Demonstreren in Iran is moeilijk, maar de woede is er wel: 'Ik wil dat de geestelijken vertrekken. Ze hebben mijn leven verwoest'

De afgelopen week was Iran het toneel van protesten in tachtig steden en dorpen. Maar het leven lijkt in Teheran gewoon door te gaan. Demonstreren is moeilijk in Iran. Maar er heerst wel degelijk woede: 'Ik wil dat de geestelijken vertrekken. Ze hebben mijn leven verwoest.'



Welke gevolgen heeft de vrouwonvriendelijke actie van Boef voor zijn carrière?

Nadat hij tijdens Oud en Nieuw een lekke band had gekregen, gaven drie 'kechs' hem een lift, schreef rapper Boef op Snapchat. Kech is straattaal, afgeleid uit het Arabisch, voor hoer. Waarom schold hij deze behulpzame vrouwen uit, vroegen veel mensen zich woest af op sociale media. (+)