De jacht op de expat-kiezer is geopend: 'If you love Amsterdam, vote VVD!'

In Amsterdam gaat het om 89 duizend potentiële kiezers, goed voor zes van de 45 zetels in de raad. In Den Haag staan in potentie zeven zetels op het spel. Buitenlanders mogen stemmen voor de gemeenteraad als ze een EU-paspoort hebben of minstens vijf jaar legaal in Nederland verblijven. Ook buitenlandse diplomaten mogen stemmen. Het is een wezenlijke kiezersgroep, nu in steden als Amsterdam en Utrecht het verschil in de peilingen tussen koplopers D66 en GroenLinks slechts enkele zetels is.