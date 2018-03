De groene revolutie begint pijn te doen. Wie draait op voor de rekening van het klimaatbeleid?

Windmolens en houtkachels

Hoe de klimaatpijn te verdelen? Dat kan wel eens dé politieke kwestie van 2018 worden

Beetje bij beetje sluipt zo het venijn in het klimaatdebat. Een totale verrassing is dat niet. De win-winsituatie waarvan enthousiaste verduurzamingsadviseurs graag spreken, was van begin af aan een sprookje. De afgelopen jaren werden plaatselijk verhitte conflicten uitgevochten over windmolens in weilanden, of anders wel de houtkachel van de buren. Maar de komende maanden wordt het echt menens.



Het kabinet wil nog voor de zomer een nieuw klimaatakkoord op hoofdlijnen afsluiten. Verspreid over vijf onderhandelingstafels stelt de Nederlandse polder plannen op om uiterlijk in 2030 maar liefst 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. 'Dit is geen politiek', stelde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover, 'dit is uitvoering.'



Klimaatbeleid als technocratische invuloefening? Verstandiger lijken de woorden die Wiebes deze week na 'Groningen' sprak: 'Liefde gaat door de maag, maar draagvlak door de portemonnee.' Zo bezien staat zijn kabinet voor een zware opgave. In totaal schat de minister de jaarlijkse kosten op 1 tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Volgens voorzichtige ramingen van het ministerie van Financiën zal alleen al de energiebelasting voor een gemiddeld huishouden in 2021 138 euro per jaar hoger zijn dan nu.