De garnalenhandel van Klaas Puul: het grootste bedrijf van Volendam

De palingsound zou vijftig jaar na de geboorte moeten worden herdoopt tot de garnalensound. De paling heeft het in Volendam allang moeten afleggen tegen de garnaal. Jaarlijks worden in het vissersdorp voor 200 miljoen euro aan garnalen uit de Noordzee en uit tropische wateren bewerkt en verpakt. Dat is te danken aan garnalenproducent Klaas Puul, een bedrijf dat in dezelfde periode is uitgegroeid van een viszaak tot een multinational die circa 40 procent van de garnalenmarkt in de EU in handen heeft.