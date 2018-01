Eurlings kreeg taakstraf en heeft wel degelijk strafblad - zijn verklaring in vijf citaten, en de feiten

'Tot nu toe heb ik zelf bewust gezwegen over het voor mijn ex-vriendin en mij pijnlijke voorval. Juist uit respect voor mijn ex-vriendin en ook om het onafhankelijk onderzoek van het OM niet te beïnvloeden. Er zijn grenzen aan wat je over je privéleven op straat kunt en wilt leggen. Ik heb daarbij de publieke impact onderschat. Dat spijt me oprecht, vooral voor mijn ex-vriendin, het NOC, het IOC en alle olympische sporters. En daarvoor bied ik mijn welgemeende excuses aan.



Er heeft zich in de nacht van 20 op 21 juli 2015 een handgemeen voorgedaan tussen mij en mijn ex-vriendin. De versies over de volgordelijkheid verschillen. Voor mijn aandeel ben ik echter van meet af aan schuldbewust geweest en heb ik direct en bij herhaling mijn spijt betuigd en mijn oprechte excuses aangeboden aan mijn ex-partner. Ook heb ik volledige openheid betracht naar justitie en hierbij vol mijn verantwoordelijkheid genomen.



Ik heb steeds geprobeerd om deze zaak met mijn vriendin - van wie ik erg veel heb gehouden - samen op te lossen. Eerst onderling. Toen via mediation waar ik mij voor openstelde. Uiteindelijk is het gelukt via een andere ook door haar geaccepteerde oplossing: een minnelijke OM-schikking zonder vaststelling dan wel erkenning van schuld. In verband met deze vertrouwelijke afspraak heb ik in april van dit jaar enkele dagen maatschappelijk werk verricht.



Het IOC heeft op basis van inzage in het dossier deze zaak tot privézaak bestempeld. De Ethische Commissie heeft dit oordeel afgelopen zomer herbevestigd. Deze minnelijke schikking stond een zogenaamde "brede" Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook niet in de weg. Vandaar dat ik precies dezelfde VOG heb gekregen als andere NOC-bestuurders. Waardoor deze zaak ook voor het NOC tot een privézaak is geworden.



Maar het klopt dat er iets in mijn privéleven is gebeurd waar ik me voor schaam en waar ik ook al verschillende keren excuses voor heb aangeboden aan diegene die dit primair aangaat; mijn ex-vriendin. Ik herhaal die spijt en maak die excuses aan haar nu ook publiekelijk. Als IOC-vertegenwoordiger ben ik mij er zeer van bewust dat mijn gedrag een voorbeeldfunctie heeft. Deze hele publieke discussie laat mij dan ook niet onberoerd. Zeker omdat ik hier zelf de betreurenswaardige aanleiding toe heb gegeven. En dat spijt me dus meer dan ik kan zeggen.



Ik ben nooit eerder en zal ook nooit meer in zo'n situatie terechtkomen. Daarom hoop ik dat ook voor mij de regels én afspraken van onze rechtsstaat gelden. De voorbije jaren heb ik als IOC-lid mogen bijdragen aan het moderniseren van het IOC, zijn de banden tussen het IOC en Nederland verstevigd en hebben we kansen gecreëerd voor kleinere landen zoals Nederland om de Spelen in de toekomst ook te kunnen organiseren.



Er is mij veel aan gelegen om dit te blijven doen. Er spelen majeure uitdagingen, waarbij het belangrijk is dat een Nederlander daaraan een bijdrage kan leveren. IOC-lid zijn is voor mij veel meer dan de mooiste vrijwilligersbaan; het is een bijzonder voorrecht. En daar wil ik mij graag weer ten volle op richten en volledig voor inzetten.'



Camiel Eurlings, Lid Internationaal Olympisch Comité