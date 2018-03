De euthanasiewet beweegt mee met maatschappelijke opvattingen over hulp bij zelfdoding

Zou Ximena, de 19-jarige vrouw die in februari haar leven beëindigde door inname van een schoonmaakbestanddeel, nog hebben geleefd als de Coöperatie Laatste Wil (CLW) haar leden niet had geattendeerd op de beschikbaarheid van een vrij verkrijgbaar zelfdodingspoeder? Of zou Ximena zichzelf op een andere manier van het leven hebben beroofd? We zullen het nooit weten. Feit is wel dat het publicitair intensief begeleide initiatief van CLW heeft geleid tot het opvlammen van de discussie over zelfdoding buiten het bereik van de euthanasiewet. En ook tot speculaties over het middel dat leden van de CLW onder bepaalde voorwaarden kunnen aanschaffen. Ximena heeft een van de chemicaliën die in dat verband vaak werden genoemd probleemloos kunnen bestellen.



En zij was vermoedelijk niet de enige die zo'n middel heeft aangeschaft om het te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het is bestemd. Reden voor leveranciers om er bij de overheid op aan te dringen de verkoop aan particulieren te verbieden. Zelfs als de overheid gehoor zou kunnen of willen geven aan dit verzoek, is het de vraag of daarmee zelfdoding van mensen die geen beroep kunnen doen op de euthanasiewet effectief zal worden ontmoedigd.