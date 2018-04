De eindtoets op het basisonderwijs wordt steeds minder belangrijk

De ervaring van de leerlingen van OBS Tuindorp

Simon Bruinsma, OBS Tuindorp in Utrecht. © Pauline Niks Ik schrijf niet zo netjes, dus dan is zo'n computertoets extra fijn

OBS Tuindorp gaf de voorkeur, net als ongeveer 1.700 andere basisscholen, aan de digitale variant van de Centrale Eindtoets. Elfie Coppiëns (12) loopt na afloop ontspannen het lokaal uit. 'Pas toen ik echt bezig was dacht ik: dit is gewoon de eindtoets', zegt ze. Inmiddels heeft zij het tweede gedeelte afgerond. In het eerste deel krijgen alle leerlingen op hetzelfde niveau vragen over taal en rekenen. Met de resultaten wordt dan per leerling het niveau bepaald. Elfie: 'Ik merkte wel dat de vragen in deel twee lastiger waren.' Een goed teken dus.



'Het is wel prettig dat ze kijken naar wat je kan', zegt Simon Bruinsma (11) uit de andere groep 8, waar ze pas net zijn begonnen. Scholen kunnen tot 26 april bepalen wanneer zij de digitale eindtoets afnemen, dat kan per klas verschillen. 'En ik schrijf niet zo netjes, dus dan is zo'n computertoets extra fijn', vertelt Simon.



Het afnemen van de toets per computer duurt korter, een enkeling is al vlot klaar. De snelle werkers schrijven naar eigen keuze verder aan een brief, aan niemand minder dan Nelson Mandela, of lezen een boekje. De klasgenoten die nog bezig zijn ogen ontspannen. Ze zijn opgegroeid met de computer in het onderwijs.