De eerste Syriërs durven het aan terug te keren: 'Toen we mijn dorp binnenreden, kon ik alleen maar huilen'

Machteloos. Zo voelden de meeste Nederlandse Syriërs zich de afgelopen acht jaar. Terwijl een moordzuchtige oorlog over hun thuisland raasde, moesten ze op afstand toezien hoe hun familie en vrienden in gevaar verkeerden. Nog altijd is het niet veilig in Syrië, maar nu het oorlogsgeweld is gaan liggen en het IS-kalifaat verleden tijd is, wagen steeds meer Syriërs in Nederland het erop: ze keren terug. Om hun familie en vrienden eindelijk weer in de armen te sluiten.