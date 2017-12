De buurman die onuitgenodigd kooksherry kwam drinken

Na een vakantie in Azië kwamen we terug in Amsterdam. Mijn vriend ging snel naar huis om Studio Sport aan te zetten, ik haalde eerst eten. Toen ik thuiskwam, stond mijn vriend in de gang met in zijn armen een verlopen man die een alcoholwalm verspreidde. Voor ik kon vragen wat er aan de hand was, werkte hij de man de deur uit.



Wat er was gebeurd? Bij thuiskomst had mijn vriend gezien dat de tv aanstond. Naast de luie stoel stond een lege fles - de kooksherry die normaal in de koelkast stond. Zijn eerste gedachte: misschien was zijn moeder tijdens onze vakantie in huis geweest en vergeten de tv uit te zetten? Maar die kooksherry dan?