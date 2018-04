De boze witte man wil zijn mannelijkheid terug

Jesper Jansen leunt voorover aan het keukentafeltje in zijn studentenkamer in Arnhem. 'Weten jullie wanneer vrouwen actief kiesrecht kregen?' De 27-jarige filosofiestudent, die zichzelf 'antifeministisch' noemt, heeft voortdurend weetjes paraat die zijn betoog moeten ondersteunen. 'In 1919', doceert hij. 'En weten jullie wanneer mannen het algemeen kiesrecht kregen?' Pauze. 'In 1917.' Jansen wil maar zeggen: op scholen wordt nog steeds maar het halve verhaal verteld over de achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen, want dat laatste jaartal blijft volgens hem in de klaslokalen onvermeld.