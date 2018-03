De biecht heeft flink ingeboet aan populariteit onder gelovigen, maar tijdens Pasen is de biechtstoel wél vaak bezet

Achter het gaatjesvenster zijn de verlichte contouren van broeder Savio (82) te zien. Zijn linkeroor is naar de in het donker gehulde biechteling gekeerd. Hij ziet hem of haar niet, hoort alleen een stem.



In de kerk van het Kapucijnenklooster aan de Dommel in Den Bosch kan nog gebiecht worden zoals in de film. In een houten biechthok, geheel anoniem, kan de gelovige - geknield of zittend - zijn hart luchten bij een van de kapucijner broeders in bruine pij.