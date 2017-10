De Betrouwbare Mannetjes kunnen moeilijk van de #MeToo-discussie afblijven

Zo gek was het heus niet. Hij las buitenlandse kranten, The New York Times bijvoorbeeld, en nog een andere. En hij had er hard genoeg voor gewerkt. De Telegraaf-meneer bij Pauw lispelde dat Buitenlandse Zaken dan misschien niet Halbe Zijlstra's eerste keus was, maar toch echt wel een soort van een beetje een oude liefde, want hij had vroeger 'veel gereisd'. En dus mag de man die niet aan zijn 'zoontje' kon uitleggen waarom Zwarte Piet straks geen blackface meer heeft, straks in het buitenland uitleggen waarom Zwarte Piet een blackface heeft.